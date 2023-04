Haus-und-Grund-Chef Rudolf Stürzer rechnet damit, dass die Preise wegen verschärfter Klimagesetze und wegen des Mietspiegels weiter nach oben gehen. Und weil immer mehr Privateigentümer genervt seien und an Investoren verkauften.

Von Bernd Kastner

