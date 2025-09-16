Immobilien in München Türen aus denkmalgeschütztem Haus entfernt: Stadt verhängt Baustopp 16. September 2025, 16:06 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Um das Haus an der Mauerkircherstraße 17 im Herzogpark wird seit Langem gestritten. (Foto: Stephan Rumpf)

Prozesse um angeblichen Eigenbedarf und WG-Zimmer zu astronomischen Preisen: Das Anwesen in Bogenhausen ist seit Jahren eine der umstrittensten Immobilien in München. Nun schreitet die Denkmalschutzbehörde ein.

Von Sebastian Krass

