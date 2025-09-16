Zum Hauptinhalt springen

Immobilien in MünchenTüren aus denkmalgeschütztem Haus entfernt: Stadt verhängt Baustopp

Lesezeit: 2 Min.

Um das Haus an der Mauerkircherstraße 17 im Herzogpark wird seit Langem gestritten.
Um das Haus an der Mauerkircherstraße 17 im Herzogpark wird seit Langem gestritten. (Foto: Stephan Rumpf)

Prozesse um angeblichen Eigenbedarf und WG-Zimmer zu astronomischen Preisen: Das Anwesen in Bogenhausen ist seit Jahren eine der umstrittensten Immobilien in München. Nun schreitet die Denkmalschutzbehörde ein.

Von Sebastian Krass

Es war am Donnerstagnachmittag, als Nachbarn des Hauses Mauerkircherstraße 17 in Bogenhausen Aktivitäten beobachteten, die ihnen verdächtig vorkamen: Arbeiter hätten Holztüren und Türzargen herausgetragen und in einen Transporter verladen. So berichten es mehrere Personen im Gespräch mit der SZ, der auch Fotos von der Aktion vorliegen.

