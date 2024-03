Von Heiner Effern

Wer vom Haupteingang des St.-Josefs-Heims an der Preysingstraße hinübergeht zur Kita, der erlebt einen kurzen Spaziergang in Münchner Bestlage, viel schöner geht es nicht mal in Haidhausen. Zuerst vor zum Preysingplatz, diesen komplett hinunter auf die andere Seite und dann ein kurzes Stück hinein in die Eggernstraße. Dort hängt ein Plakat an der Fassade des Hauses für Kinder. "Wir wollen bleiben", steht darauf. Doch für die Kleinen gilt wie für alle anderen, die hier betreut wurden und immer noch werden: Wenn es so weitergeht, wie es im Moment aussieht, dann müssen sie raus.