Rettung in letzter Sekunde?

Von Heiner Effern

Ferien, unbeschwerte Wochen – Anfang August sollte in allen Einrichtungen für Kinderbetreuung die Stimmung eigentlich gelöst sein. Das Schuljahr ist geschafft, es gilt durchzuschnaufen für das nächste. Auch in Haidhausen trauen sich viele Kinder und Eltern gerade aufzuatmen, allerdings aus einem existenziellen Grund: Für das St.-Josefs-Heim, eine der größeren Betreuungs-Einrichtungen im Münchner Osten, ging es nicht darum, wann endlich Ferien sind, sondern ob es danach überhaupt weitergeht. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass eine Rettung in letzter Sekunde gelingen könnte.