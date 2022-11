Von Jürgen Moises

Als Okkyung Lee zu Beginn der Corona-Pandemie von New York aus nach Südkorea flog, um ihren sterbenden Vater zu besuchen, konnte sie danach monatelang nicht mehr zurück. Die Lockdown-Maßnahmen ließen das nicht zu. Als es dann wieder möglich war, fühlte sich die Cellistin in New York laut eigener Aussage von ihrem Instrument entfremdet. Dabei gibt es wohl kaum jemanden, der auf vergleichbare Art sämtliche Saiten und Seiten des Cellos ausgelotet hat. Sie hat darauf gestrichen, gekratzt, gezupft, geklopft. Sie hat von Klassik bis Jazz, von der koreanischen Musik bin hin zum Noise improvisierend sämtliche Stile austariert sowie die klangräumlichen Dimensionen ihres Instruments erkundet. Und das an der Seite von bekannten Musikern wie Laurie Anderson, Jim O'Rourke oder John Zorn.

Zu ihrem Instrument hat Okkyung Lee jedenfalls dann doch wieder gefunden. Und sie wird in der seit 2021 im Haus der Kunst laufenden Musikreihe "Tune" nun am 25. und 26. November aktuelle Stücke präsentieren. Am ersten Tag wird sie dabei an "Na-Reul" andocken. Ihr Ende 2021 erschienenes Solo-Album, in dem sie ihre Corona- und Lockdown-Erfahrungen, die Isolation, das erlittene Trauma verarbeitet hat. "Na-Reul" ist ein ergreifendes, aber durchaus auch herausforderndes Lamento. Gleich das Eröffnungsstück "Ari" wirkt in Verbindung aus "weinendem" Cello und menschlicher Stimme gleich wie ein Wehgesang. In "Drifting" kratzt, kreischt und knistert es. Und das dunkel vibrierende "Grey" etwa entfaltet seinen ganz eigenen, melancholischen Glanz.

Für den zweiten Tag hat Okkyung Lee eine ortsspezifische Arbeit für das Auditorium des Hauses entwickelt, in der sie die Verbindungen zwischen Raum, Publikum und Performerin erforscht. Solche auf den jeweiligen Raum eingehenden Kompositionen sind Teil ihrer regulären Praxis, bei der sie nicht selten "aus dem Bauch heraus" agiert. Wie sie dabei vorgeht, welche Ideen sie leiten, das kann man bei einem Gespräch der Cellistin und Komponistin mit der Kuratorin Sarah Miles am 26. November um 18 Uhr erfahren. Im Gegensatz zu den Konzerten ist die Teilnahme daran kostenfrei möglich.

Okkyung Lee in der Reihe "Tune", Fr. und Sa., 25. und 26. Nov., jeweils 20 Uhr (am 26. Nov., 18 Uhr: Künstlergespräch), Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, www.hausderkunst.de