Wolfgang Orthmayr arbeitete zuvor bei der documenta und am Museum Fridericianum in Kassel. Im Februar kommt er nun nach München.

Der Kulturmanager Wolfgang Orthmayr wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer am Haus der Kunst in München. Der 59-Jährige werde seinen Posten am 25. Februar antreten, teilte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Dienstag in München mit.

Orthmayr war unter anderem Interims-Geschäftsführer der documenta und am Museum Fridericianum in Kassel. Er wird das Haus der Kunst gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Andrea Lissoni führen, der zum 1. April von der Tate Modern in London nach München wechselt.

"Ich verstehe meine Rolle dabei als Möglichmacher, der die künstlerisch Verantwortlichen im Haus mit einer zeitgemäßen Organisation und Struktur unterstützen will", sagte Orthmayr. Bislang ist Bernhard Spies noch kaufmännischer Geschäftsführer. Er hatte jedoch schon angekündigt, sich im Frühjahr zurückzuziehen.