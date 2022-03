Eindringlicher Film: Dana Kavelinas "There are no Monuments to Monuments" aus dem Jahr 2021, zu sehen in der Ausstellung "Ein Brief von der Front" im Haus der Kunst.

Das Haus der Kunst in München zeigt in der Ausstellung "Ein Brief von der Front" Filme und Videos von Künstlern aus der Ukraine. Einige von ihnen sind dort in den belagerten Städten eingeschlossen.

Von Jürgen Moises

Stell dir vor, du wachst morgens auf und fühlst, dass deine Erinnerung irgendwie falsch ist. "Die Straßen wurden umbenannt, die Äste der Bäume sind nicht mehr am richtigen Ort, die Denkmäler haben neue Gesichter, und du hast vielleicht auch ein neues Gesicht." Aber du verstehst das Ganze nicht, weil deine Erinnerung neu programmiert wurde. Eine erschreckende Vorstellung? Der alte Mann erzählt sehr ruhig von diesem, seinem Gefühl im Film "There are no Monuments to Monuments" der ukrainischen Künstlerin Dana Kavelina, die sich darin gewitzt und vielschichtig mit den Themen Denkmäler und Erinnerung auseinandersetzt.

Dass Erinnerung eine Krankheit sei, sagt eine Frau, die wie der Mann wie eine zufällige Passantin auftritt. Eine weitere Frau zeigt Mitleid mit den Denkmälern. Weil es keine Denkmäler gibt, die für andere Denkmäler errichtet werden, sei es nämlich so, dass man diese leichter als die Menschen vergisst.

Zu sehen ist Dana Kavelinas auch auf Youtube zu findender Film im Haus der Kunst. Als eines von insgesamt 19 Videos und filmischen Werken von 17 ukrainischen Künstlern und einer Künstlergruppe, die dort unter dem Titel "Ein Brief von der Front" gezeigt werden. Einige dieser Künstler "sind derzeit in den belagerten Städten eingeschlossen oder haben sich in die Grenzgebiete oder in die Nachbarländer geflüchtet", wie man erfährt.

Produziert wurde das in sehr kurzer Zeit zusammengestellte Filmprogramm vom Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea in Rivoli, mit dem das Haus der Kunst zusammenarbeitet. Es steht für den gemeinsamen Versuch, die ukrainischen Künstler auf diese Art zu unterstützen. Von diesen selbst heißt es, ihre Filme zeugten "von der Arbeit, die wir geleistet haben, um den Konflikt zu verhindern". Man könne sie aber auch als "Vorahnung einer offensichtlichen und unvermeidlichen Katastrophe" sehen.

Industriehöllen und öffentliche Plätze

In "There are no Monuments to Monuments" ist jedenfalls permanent von Katastrophen die Rede. Und beim Rest der in den letzten 15 Jahren entstandenen, im Museum als Loop hintereinander gezeigten Werke ist zumindest fast überall ein Unbehagen zu spüren. "Es ist eine verdammte Hölle!" sagt ein Mann in "Labor Safety in the Region of Dnipropetrovsk" von Daniil Revkovsky und Andriy Rachinsky. Gemeint ist eine von vielen "Industriehöllen" in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk. Das heißt Industriestandorte, an denen man auf Mensch und Umwelt nicht wirklich achtet. Das Filmmaterial sind Fundstücke, meist Handyaufnahmen, sie stammen von den Arbeitern selbst. Und wenn man darin schwarzen Rauch und Feuer sieht, muss man sofort an den Krieg denken.

Detailansicht öffnen "Flag is burning" heißt ein kurzes Video von Yaroslav Futymsky aus dem Jahr 2019 lapidar. (Foto: Yaroslav Futymsky)

In "Regular Places" von Mykola Ridny sieht man öffentliche Plätze und Straßen in Charkiw. Alles eigentlich sehr ruhig. Aber über die Bilder sind Audioausschnitte aus Online-Videos gelegt, die Proteste oder Straßenkämpfe dokumentieren. "Glory to Ukraine!" ruft jemand, ein anderer "Motherfucker!", und an einer Stelle hört man Schüsse. Heute liegt ein großer Teil der zweitgrößten ukrainischen Stadt in Schutt und Asche. Recht drastisch geht es in den drei Filmen von AntiGonna zu, die in der Tradition des "Cinema of Transgression" stehen. In einem davon sieht man sie nackt auf einem Knochenhaufen sitzen. Yaroslav Futymsky tritt in seinen Kurzfilmen "Flag is burning" und "Second attempt" mit einer weißen Flagge in der Hand auf. Im ersten Film zündet eine junge Frau die Flagge an. Im zweiten spannt er sie wie ein Netz am Strand auf, wo sie vor den grauen Wolken nur schwer zu erkennen ist. Symbole für die vergebliche Hoffnung auf Frieden?

Nikolay Karabinovych setzt sich in "As Far As Possible" mit der jüdischen und griechischen Geschichte der Ukraine und mit der eigenen Familienhistorie auseinander, mit einem Bezug zum Zweiten Weltkrieg. Den gibt es auch bei Yuri Leiderman, der in "Birmingham Ornament" seinen Vater von eigenen Weltkriegserlebnissen erzählen lässt. Die Besetzer waren damals die Nazis, die, wie man in einem fiktiven, parallelen Strang von zwei Moskauer "Fernsehansagern" erfährt, als erste von der "Geopolitik" zur "Geopoetik" übergingen, um damit Ethnien, Rassen, Nationen in "nicht-existente Objekte" zu verwandeln. Zuerst sprachlich, dann in der Realität. Auch die russische Führung schreibt die Realität und die Erinnerung seit Jahren nach ihren eigenen Vorstellungen um. Mit ähnlich brutalen Folgen.

Ein Brief von der Front, bis 5. April, Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, hausderkunst.de