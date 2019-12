Das Haus der Kunst an der Prinzregentenstraße in München.

Für die Aufsichten des Hauses der Kunst gibt es eine frohe Botschaft so kurz vor Weihnachten: Die Arbeitsplätze der allermeisten bleiben erhalten, sie werden nicht an einen Dienstleister ausgelagert. Aus Gründen der Kostenersparnis hatte dies der geschäftsführende Direktor Bernhard Spies des Hauses dies erwogen. Knapp 50 Mitarbeiter, viele nur in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt, hatten daraufhin einen verzweifelten Kampf in eigener Sache aufgenommen und sich dafür allerlei Unterstützer geholt. Besonderes Aufsehen erregte dabei eine Aktion des chinesischen Künstlers Ai Weiwei im vergangenen September. Er stellte sich zum Zeichen seiner Solidarität selbst als Kartenabreißer in die Ausstellungshalle.

Zum Skandal weitete sich die Performance jedoch erst aus, als Bernhard Spies persönlich intervenierte. Er verwies Ai Weiwei vor der anwesenden Reporterschar wegen seines Verstoßes gegen das Hausrecht des Museums. Ein Image-Gau für Spies. Dabei wichtig: Ai Weiwei hat vor zehn Jahren dort seine sehr erfolgreiche Ausstellung "So sorry" gezeigt. Im Netz ist immer noch Ai Weiweis Wahlspruch zu finden, mit dem das Haus der Kunst 2009 auf seiner Homepage für die Schau warb: "Darum dreht sich doch die Freiheit: Alles in Frage zu stellen." Damals war noch Chris Dercon Direktor im Haus der Kunst, ein großer Teil der Aufsichten war seinerzeit schon im Haus. Auch Dercon gehörte zu ihren Fürsprechern, neben Persönlichkeiten wie Senta Berger, Thomas Struth oder Charles Schumann, die sich allesamt mit "No-Outsourcing"-Buttons fotografieren ließen und sich demonstrativ mit den Aufsichten solidarisch erklärten.

Lange Zeit schienen die Fronten zwischen Geschäftsführer und Angestellten verhärtet. Spies drohte einzelnen Mitarbeitern, sich nicht für sie einzusetzen, wenn sie weiterhin öffentlich gegen das Haus agierten. Im Hintergrund schwelte zudem die Diskussion um ein altes, belastendes Erbe, das die langjährigen Mitarbeiter teilen: Sie alle hat jener Personalverwalter eingestellt, von dem sich das Haus der Kunst 2017 trennte, nachdem seine Scientology-Mitgliedschaft öffentlich geworden war. Der Verfassungsschutz machte danach weitere Mitglieder von Scientology unter den Mitarbeitern aus, sie mussten das Haus ebenfalls verlassen. Alle verbliebenen Angestellten haben aber vor zwei Jahren die vom Freistaat vorgelegten Scientology-Fragebögen ausgefüllt und sich darin vonder Vereinigung distanziert.

In der vergangenen Woche hat nun eine Sitzung bei der Einigungsstelle doch den Durchbruch gebracht. Die Lösung sei möglich geworden, "weil beide Seiten Beweglichkeit" bewiesen haben, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von Betriebsrat und Geschäftsführung. Künftig soll es im Bereich "Kasse, Oberaufsicht, Pforte" 26 Vollzeitstellen geben, die auf 30 bis 34 Mitarbeiter aufgeteilt werden, nicht mehr auf 48 wie bisher. Das brachte enormen verwalterischen Aufwand mit sich. Aktuelle Mitarbeiter können sich deshalb in der nächsten Zeit um eine Stundenaufstockung bewerben. Die etwa acht bis elf "abzubauenden Arbeitskräfte sollen nach Möglichkeit bei den Minijobbern erfolgen. Allen Minijobbern wird deshalb ein Aufhebungsvertrag angeboten, und sie haben Aussichten auf eine Abfindung. Wer von ihnen bereits Rente bezieht, hat Aussichten weiterhin freiberuflich fürs Haus tätig zu sein.