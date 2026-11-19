Es war surreal und für nicht wenige Menschen in München und weit darüber hinaus ein Schock. Auf komplizierte Art ein glücklicher Schock. Ende Juni 2023 schaufelten Bagger bei Sanierungsarbeiten am Isarwehr auf Höhe der Großhesseloher Brücke kunstvoll ornamentierte Brocken aus dem Wasser. Im Januar 2025 ein zweiter Fund in unmittelbarer Nähe. Insgesamt mehr als 600 Tonnen Sensation. Was triefend und schwer aus dem Wasser geborgen wurde, waren die Trümmer der einst so prächtigen Hauptsynagoge Münchens an der Herzog-Max-Straße beim Stachus. Auf Befehl Adolf Hitlers war sie am 9. Juni 1938 zerstört worden.

Schon nach dem ersten Augenschein waren sich die Fachleute im Jüdischen Museum und vom Landesamt für Denkmalpflege 2023 und 2025 einig über die hohe Qualität einzelner Bruchstücke. Am prominentesten sind ohne Zweifel zwei weitgehend erhaltene Tafeln der Zehn Gebote am Toraschrein der alten Hauptsynagoge.

Foto: Daniel Schvarcz/ JMM Foto: Daniel Schvarcz/ JMM In hebräischer Schrift ist auf dem 600 Kilogramm schweren Marmor noch immer das fünfte Gebot zu lesen: „Du sollst nicht morden.“

Insgesamt 756 Bruchstücke wurden aus der Isar geborgen, darunter 109 Synagogensteine. Die Analyse des Funds wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Jüdischen Museum München präsentiert. Die Stadtwerke München hatten den historischen Schatz lastwagenweise von der Isar zunächst an einen ihrer Lagerplätze geschafft. Unter Federführung des Jüdischen Museums wurde schnell ein interdisziplinäres Forschungsprojekt entwickelt. Es soll nicht nur eine baugeschichtliche Expertise zu den Funden liefern, sondern auch eine historische Einordnung der Geschehnisse. In dem Zuge lief auch die juristische Abklärung der Provenienz.

Dem bayerischen Kunstminister Markus Blume (CSU) zufolge seien sich die drei Parteien, Landeshauptstadt München, Freistaat Bayern und Israelitische Kultusgemeinde einig gewesen, „dass es nur einen, nicht nur moralischen, sondern auch rechtmäßigen Eigentümer an diesen Steinen geben kann, und das ist die Israelitische Kultusgemeinde“. Gemäß der Washingtoner Prinzipien von 1998, so Blume, würden die 109 Fragmente, die der alten Hauptsynagoge zugeordnet werden können, vom Freistaat Bayern an die Gemeinde zurückgegeben.

„Wir sind froh“, sagte Blume, dass der fachgerechte Transport dieser Steine abgeschlossen und die Fragmente sicher eingelagert seien, in einem zusätzlich vom Landesamt für Denkmalpflege angemieteten Depot. Auch die Finanzierung sei gesichert. Was mit den Steinen einmal geschehe, entscheide die Kultusgemeinde.

Die mächtige Gebotstafel ist bereits im Foyer der neuen Hauptsynagoge der Kultusgemeinde am St.-Jakobs-Platz ausgestellt. Hausherrin Charlotte Knobloch zeigt sie (v. li) Markus Blume, Mona Fuchs, Jutta Fleckenstein und Marek Wiechers. Foto: Stephan Rumpf

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), ist am Tag des ersten Funds gleich zum Fundort geeilt, wie sie am Donnerstag schilderte. „Ich habe in meinen Jahren in München viel erlebt, aber den Tag im Juni 2023 werde ich nicht vergessen“, sagte die 94-Jährige bei der Pressekonferenz. Die „steinernen Zeugen“ verdienten heute einen „würdigen Platz“. Die mächtige Gebotstafel ist bereits im Foyer der neuen Hauptsynagoge der Kultusgemeinde am St.-Jakobs-Platz ausgestellt.

Wiederholt hat Charlotte Knobloch den Sensationsfund mit großer Ambivalenz kommentiert. Als Kind sei sie zusammen mit ihrer Großmutter und ihrem Vater beim letzten Gottesdienst in der Hauptsynagoge vor deren Zerstörung gewesen. „Deshalb war ich zum einen tief bewegt, als käme – wenigstens in Teilen – das so brutal Zerstörte zurück“, sagte sie einmal im Gespräch mit der SZ. Zum anderen entsetze sie die „pietätlose Verwendung“ der Fragmente nach dem Krieg. Sie sprach von einer zweiten Schändung.

Die Trümmer waren 1955/1956 für den damaligen Bau des Hochwasserschutzes am Großhesseloher Wehr verwendet worden. Zuvor lagerten sie auf dem Werksgelände der Baufirma Leonhard Moll, dort, wo sich heute der Westpark erstreckt. Es war genau jene Firma, die auch 1938 mit den Abbrucharbeiten der Münchner Hauptsynagoge beauftragt worden war.

Die im September 1887 eingeweihte Hauptsynagoge war zu ihrer Bauzeit die drittgrößte ihrer Art im Deutschen Reich. Erbaut im neoromanischen Stil nach Plänen von Albert Schmidt, bot sie Platz für 1000 Männer und 800 Frauen der stark gewachsenen liberalen Münchner Gemeinde. Der Prachtbau an prominenter Stelle neben dem benachbarten Künstlerhaus galt als selbstbewusstes Zeichen hart errungener gesellschaftlicher Emanzipation der jüdischen Münchnerinnen und Münchner.

München schaute zu, als im Juni 1938 auf Befehl Adolf Hitlers die alte Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße abgerissen wurde. Foto: Stadtarchiv

„Sie war die erste Synagoge im Deutschen Reich, die von den NS-Behörden vor aller Augen gewaltsam zerstört wurde“, sagte die kommissarische Museumsleiterin Jutta Fleckenstein. Die Botschaft sei klar gewesen: „Jüdisches Leben sollte aus allen deutschen Städten verschwinden.“ Die Zerstörung galt als Vorbote für die Reichspogromnacht vom 9. auf 10. November 1938.

„Die gewaltvolle Vergangenheit, in der Rassenhass zur Politik wurde, ist nicht vergangen“, sagte Kulturreferent Marek Wiechers bei der Pressekonferenz. „Mit dem Abriss der Synagoge 1938 hat sich das Stadtbild bis heute verändert.“ Auftraggeberin sei damals die Landeshauptstadt gewesen, die deshalb jetzt auch eine besondere Verantwortung im Umgang mit den Überresten trage.

Bei Sanierungsarbeiten am Großhesseloher Wehr stießen Arbeiter auf insgesamt 109 Steine der alten Münchner Hauptsynagoge. Foto: BLfD

Die Landeshauptstadt war es auch, die lange gebraucht hat, ehe sie öffentlich an die Zerstörung des prachtvollen Gotteshauses erinnerte. Erst 1969 errichtete sie einen Gedenkstein an der Herzog-Max-Straße. Die prominente Wunde im Stadtbild wurde lange als Parkplatz genutzt. 2003 erweiterte sich das Kaufhaus Oberpollinger in die historische Lücke.

Wiedergutmachen könne man gar nichts, sagte die Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne). Aber der Fund biete für die heutige Zeit eine Chance der Sichtbarmachung. Das Jüdische Museum München, sagte Jutta Fleckenstein, habe nicht nur die wissenschaftliche Aufarbeitung der Isar-Funde übernommen, sondern plane von April 2027 an auch eine Ausstellung zum spektakulären Fund. Es wird auch um Verdrängung in der Nachkriegszeit gehen. Titel: „Aufgetaucht“. Im Foyer des Jüdischen Museums empfangen die Besucher dann gleich gewichtige Zeitzeugen.