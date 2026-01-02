Zum Hauptinhalt springen

SignalstörungZugausfälle und Verspätungen wegen Problemen am Münchner Hauptbahnhof

Manche Züge des Regionalverkehrs fallen aus wegen einer Signalstörung am Münchner Hauptbahnhof.
Manche Züge des Regionalverkehrs fallen aus wegen einer Signalstörung am Münchner Hauptbahnhof. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Auf mehreren Strecken kommt es zu Einschränkungen, weil am Münchner Hauptbahnhof die Signaltechnik repariert werden muss. Welche Verbindungen betroffen sind.

Die Deutsche Bahn meldet Einschränkungen am Münchner Hauptbahnhof. Der Grund seien Reparaturen an der Signaltechnik, die wegen eines Kabelschadens notwendig geworden seien.

Betroffen ist die Strecke zwischen München und Landshut: Züge aus Richtung Regensburg beziehungsweise Hof enden laut Bahn bereits in Landshut und fahren nicht weiter bis München. Die Züge der Linie RE3 fahren, werden zwischen Freising und München-Hauptbahnhof jedoch umgeleitet.

Auf der Strecke zwischen Buchlohe und München fallen einige Züge aus, andere fahren regulär. Züge, die aus Richtung Garmisch-Partenkirchen/Weilheim/Kochel Richtung München unterwegs sind, fahren den Angaben zufolge nur bis Starnberg. Die Fahrgäste sollen in die S-Bahn wechseln.

Wegen der technischen Störung sei mit Verspätungen zu rechnen, zudem könnten Züge der betroffenen Strecken kurzfristig ausfallen, hieß es weiter. Die Arbeiten sollten am Abend abgeschlossen sein.

