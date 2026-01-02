Die Deutsche Bahn meldet Einschränkungen am Münchner Hauptbahnhof. Der Grund seien Reparaturen an der Signaltechnik, die wegen eines Kabelschadens notwendig geworden seien.

Betroffen ist die Strecke zwischen München und Landshut: Züge aus Richtung Regensburg beziehungsweise Hof enden laut Bahn bereits in Landshut und fahren nicht weiter bis München. Die Züge der Linie RE3 fahren, werden zwischen Freising und München-Hauptbahnhof jedoch umgeleitet.

Auf der Strecke zwischen Buchlohe und München fallen einige Züge aus, andere fahren regulär. Züge, die aus Richtung Garmisch-Partenkirchen/Weilheim/Kochel Richtung München unterwegs sind, fahren den Angaben zufolge nur bis Starnberg. Die Fahrgäste sollen in die S-Bahn wechseln.

Wegen der technischen Störung sei mit Verspätungen zu rechnen, zudem könnten Züge der betroffenen Strecken kurzfristig ausfallen, hieß es weiter. Die Arbeiten sollten am Abend abgeschlossen sein.