Reparatur offenbar erfolgreich: Arbeiter waren am Donnerstag am Bahnhof Laim zugange, dort hat ein Bagger eine Oberleitung beschädigt.

Stundenlang steht der Verkehr still, am Hauptbahnhof herrscht Chaos. Dann kann die beschädigte Oberleitung immerhin schneller repariert werden als gedacht. Worauf sich Reisende nun einstellen müssen.

Die Entwarnung kommt nach Mitternacht: Nach stundenlangem Chaos sind in München auf allen S-Bahn-Linien wieder Züge unterwegs. Zuvor hat die Deutsche Bahn bereits vorsichtig darauf hingewiesen, dass sich auch die Lage am Münchner Hauptbahnhof normalisiert: "Züge des Fern- und Regionalverkehrs können den Hauptbahnhof wieder anfahren", teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit.

"Normal" dürfte der Verkehr für alle Pendler und Reisenden damit aber wohl noch nicht wieder laufen. Man müsse im Gesamtnetz mit Verzögerungen und kurzfristigen Zugausfällen rechnen, heißt es für die S-Bahnen.

Der Hinweis gilt auch für den Fern- und Regionalverkehr, der zwar am Freitagmorgen wieder weitestgehend nach Plan laufen sollte, aber vereinzelte Ausfälle und Verspätungen: weiterhin und bei der Bahn sowieso immer möglich. Schon in der Nacht weist das Unternehmen etwa für die Verbindung zwischen München und Nürnberg daraufhin, dass womöglich die Züge nicht ausreichen und man kurz vor Fahrtantritt prüfen möge, ob überhaupt etwas fährt.

Für alle Pendlerinnen und Reisende, die es am Freitagmorgen erneut versuchen wollen: Wie die Münchner S-Bahnen aktuell fahren, findet man unter www.s-bahn-muenchen.de/fahren/betriebslage und ob die Züge in Bayern gerade rollen steht hier: regional.bahn.de/regionen/bayern/fahrplan/aktuelle_betriebslage

Was passiert ist? Offenbar hatte ein Bagger bei Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke im Bereich München-Laim ein komplettes Quertragwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt, beschädigt. Dadurch war die wichtige Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing ab Donnerstagmittag stillgelegt. Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke wurden mit wenigen Ausnahmen komplett eingestellt. Der Münchner Hauptbahnhof konnte lange nicht angefahren werden. Die Konsequenz: Chaos im und um den Hauptbahnhof herum, lange Warteschlangen vor Trambahnen und Taxis, genervt-verzweifelte Reisende.

Und die Bahn? "Entschuldigt sich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten bei ihren Fahrgästen", hieß es am Donnerstag. Immerhin: Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Oberleitungsschadens verschieben mussten, dürfen ihre Fahrkarte zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. "Die Zugbindung ist aufgehoben", informierte die Bahn. Das Ticket gelte auch mit einer geänderten Streckenführung bis zur Fahrt zum Zielort. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden. Weitere Informationen zu möglichen Entschädigungsansprüchen gibt es online unter www.bahn.de/service/informationen-buchung/fahrgastrechte.

Wer etwas Positives finden will: Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung sind schneller vorangekommen als geplant, es hätte noch schlimmer kommen können. Und passiert ist das Malheur sowieso nur, weil derlei künftig eben nicht mehr in dem Ausmaß geschehen soll. Die zweite Stammstrecke soll die bestehende Verbindung entlasten und im Störfall eine Ausweichmöglichkeit bieten. Ob das im konkreten Fall geholfen hätte, ist wiederum fraglich. Der Oberleitungsschaden ereignete sich am Bahnhof Pasing, die neue Strecke beginnt erst in Laim und soll bis zum Leuchtenbergring führen.