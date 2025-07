Jeden Tag kaufen rund 12 000 Menschen an Gleis 26 Butterbrezen oder einen Kaffee für ihre Reise. Doch nach 25 Jahren sperrt die Filiale zu.

Von Jacqueline Lang

Im Minutentakt ruft eine Frau im gelben Shirt: „Der Nächste, bitte!“ Immer wieder ist auch zu hören „Kaffee, groß“, „Cappuccino“ oder „Butterbreze“, manchmal mehrmals hintereinander, sofern nicht sofort jemand reagiert. Kein Wunder, bei der Traube an Menschen, die der Frau und ihren Kollegen, die so ganz in Gelb alle ein wenig an Minions erinnern, auf der anderen Seite des Tresens gegenüberstehen, können beide Seiten schon mal den Überblick verlieren.