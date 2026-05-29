Zweieinhalb Wochen nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Nähe des Hauptbahnhofs ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der 32 Jahre alte Mann wurde am Donnerstag in seinem Wohnort Regen in Niederbayern festgenommen; er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Wie die Münchner Polizei am Freitag mitteilte, hatten nicht näher ausgeführte „intensive Ermittlungsmaßnahmen“ der Mordkommission zur Identifizierung des Mannes geführt.

Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntag, 10. Mai, gegen 1.15 Uhr vor einem Lokal in der Goethestraße einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Dachau nach einem Streit Schnittverletzungen am Hals zugefügt zu haben. Ein Bekannter des 29-Jährigen hatte das beobachtet und durch sein Eingreifen vermutlich Schlimmeres verhindert.

Ein Taxifahrer, der den verletzten 29-Jährigen und dessen Bekannten anschließend zu einer Wohnung brachte, hatte damals die Polizei verständigt. Der 29-Jährige ist den Behörden wegen Betäubungsmitteldelikten und Beschaffungskriminalität bereits bekannt, gegen den Tatverdächtigen lag bislang nichts vor. Das Motiv für die Auseinandersetzung der beiden Männer ist noch Gegenstand der Ermittlungen.