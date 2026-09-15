Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Totschlags am Hauptbahnhof. Laut Präsidium war gegen 1.15 Uhr am Sonntag eine Streife auf einen Mann aufmerksam geworden, der in der Bayerstraße verletzt am Boden lag, zwischen der Senefelder- und Schillerstraße. Mitarbeiter der Bahn-Sicherheit hätten da bereits Erste Hilfe geleistet, sie seien durch Schreie aufmerksam geworden. Bei dem Verletzten handle es sich um einen 24-jährigen Mann, er habe zahlreiche Verletzungen am Oberkörper aufgewiesen.

Zur Tatwaffe könne man derzeit noch nichts sagen, hieß es weiter von der Polizei, nur, dass keine stumpfe Gewalt ausgeübt worden sei. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sein Zustand sei stabil.

Zeugen hätten einen mutmaßlichen Täter beschrieben, diesen habe die Polizei identifiziert als einen 20-Jährigen aus Fürstenfeldbruck. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl erlassen. Eine Zeugin habe den Verdächtigen am Montag am Stachus wiedererkannt, die Polizei habe ihn festgenommen. Opfer und mutmaßlicher Täter hätten sich gekannt, der Tat sei ein Streit vorausgegangen. Das Präsidium bittet Zeugen, sich unter Telefon 089/2910-0 zu melden.