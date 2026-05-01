Vor dem Münchner Hauptbahnhof ist in der Nacht zum 1. Mai ein Mann von einem unbekannten Täter schwer verletzt worden. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Es ereignete sich im Bahnhofsviertel, das Stadt und Polizei seit geraumer Zeit sicherer machen wollen.

Laut Polizei sei gegen drei Uhr ein 43-jähriger Mitarbeiter eines Putztrupps am U-Bahn-Abgang an der Ecke Bayer-/Schillerstraße „im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung“ mit einem spitzen Gegenstand attackiert worden.

Der Mann, der sich im Dienst befunden habe, sei mit mehreren Wunden auf dem Boden gelegen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, Lebensgefahr bestehe nicht. Eine sofortige Fahndung sei erfolglos geblieben. Nun bittet die Polizei Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Nummer 089/2910-0 zu melden.