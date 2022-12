Die etwa 40-Jährige erbeutet in der Nähe des Hauptbahnhofs von einem Mann etwas Bargeld. Zwei Frauen zeigen sich hingegen unbeeindruckt.

Mit vorgehaltenem Messer und vorgehaltener Pistole hat eine Frau am Sonntagmorgen einen 28-Jährigen aus dem Landkreis München überfallen. Die etwa 40 Jahre alte und knapp 1,65 Meter große Frau hatte den Mann um kurz nach 3 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs angesprochen und zunächst um Kleingeld und eine Zigarette gebeten. Als der 28-Jährige seinen Geldbeutel herausnahm, zückte die Frau ihre Waffen; anschließend flüchtete sie mit ein bisschen Bargeld.

Der 28-Jährige verständigte die Polizei, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stießen die Beamten auf zwei Frauen, 29 und 30 Jahre alt, die angaben, in der Goethestraße von offensichtlich der gleichen Frau zur Herausgabe ihres Geldes aufgefordert worden zu sein. In diesem Fall habe die Täterin nur die Pistole vorgezeigt, was ihre Opfer aber nicht beeindruckte: Sie weigerten sich, auf die Forderung einzugehen - die Frau flüchtete. Das für Raubdelikte zuständige Kommissariat 21 ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 089/55 17 20.