Ein neuer Tiefbahnhof für die zweite S-Bahn-Stammstrecke, ein neues Empfangsgebäude mit Hochhaus: Der Hauptbahnhof ist für die nächsten Jahre eine Großbaustelle mit vielen Behinderungen für die Fahrgäste. Wer dort von den U-Bahn-Linien U4 oder U5 zum Regional- und Fernverkehr umsteigen will, muss von nächster Woche an einen Umweg in Kauf nehmen. Am Montag, 12. August, sperrt die Deutsche Bahn (DB) den Zugang vom Sperrengeschoss der U-Bahn in die Gleishalle.