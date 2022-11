In der Nähe des Hauptbahnhofs sind am Donnerstagvormittag zwei Trambahnen zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht keine.

Die Feuerwehr ist derzeit mit der Bergung der Trambahnen beschäftigt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Zusammenstoß ereignete sich um 10.45 Uhr im Bereich Bahnhofsplatz/Arnulfstraße. Die Ursache ist noch unklar. Womöglich handelte es sich um ein Weichenproblem, teilte die Polizei mit.