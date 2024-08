Baustellen in München

Wer in München mit dem Zug ankommt, muss sich erst mal orientieren. Wegen vieler Baustellen ist es eng und unübersichtlich rund um die Bahngleise. Darunter leiden Reisende – und auch die Taxifahrer.

Von Andreas Schubert

Mit dem Sommer kommen die Touristen. Während die Münchner im August an den Gardasee oder ans Mittelmeer flüchten, wird die Stadt von Zigtausenden Besuchern bevölkert. Viele von ihnen kommen mit der Bahn. Und bevor sie sich den Traum von Bier und Weißwurst erfüllen, werden sie am Hauptbahnhof erst einmal von Baulärm und Bauzäunen begrüßt. Wer weiterreisen will, muss sich zunächst orientieren – das fällt nicht allen leicht, insbesondere Taxi-Fahrgästen.