Auch zwei Tage nach den chaotischen Szenen vor dem Starnberger Flügelbahnhof, bei dem mehrere Hundert Menschen auf der Fläche vor den Bahnsteigen und auf den Plattformen eingezwängt worden waren, reißt die Kritik am Krisenmanagement der Deutschen Bahn (DB) nicht ab. Im Zentrum steht insbesondere das Sicherheitskonzept der DB für den Münchner Hauptbahnhof, das offenkundig aufgrund der hohen Fahrgastzahlen am Dienstagabend nicht gegriffen hat.
Chaotische Situation für Reisende in MünchenGefährliches Gedränge am Hauptbahnhof: Sicherheitskonzept der Bahn versagte
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Hunderte Menschen eingezwängt zwischen Gleisen und Baustelle: Warum Kommunikation und Videoüberwachung nicht funktionierten - und was helfen könnte.
Von Martin Mühlfenzl
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