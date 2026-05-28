Zum Hauptinhalt springen

Chaotische Situation für Reisende in MünchenGefährliches Gedränge am Hauptbahnhof:  Sicherheitskonzept der Bahn versagte

Lesezeit: 3 Min.

Engstelle am Starnberger Flügelbahnhof: Das Sicherheitskonzept der Deutschen Bahn soll eigentlich Szenen wie vom vergangenen Dienstag verhindern, das gelang nicht.
Engstelle am Starnberger Flügelbahnhof: Das Sicherheitskonzept der Deutschen Bahn soll eigentlich Szenen wie vom vergangenen Dienstag verhindern, das gelang nicht. privat

Hunderte Menschen eingezwängt zwischen Gleisen und Baustelle: Warum Kommunikation und Videoüberwachung nicht funktionierten - und was helfen könnte.

Von Martin Mühlfenzl

Auch zwei Tage nach den chaotischen Szenen vor dem Starnberger Flügelbahnhof, bei dem mehrere Hundert Menschen auf der Fläche vor den Bahnsteigen und auf den Plattformen eingezwängt worden waren, reißt die Kritik am Krisenmanagement der Deutschen Bahn (DB) nicht ab. Im Zentrum steht insbesondere das Sicherheitskonzept der DB für den Münchner Hauptbahnhof, das offenkundig aufgrund der hohen Fahrgastzahlen am Dienstagabend nicht gegriffen hat.

Zur SZ-Startseite

München
:So sieht die Mega-Baustelle unter dem Hauptbahnhof aus

Münchens tiefste Baustelle ist hermetisch abgeschottet. Doch die SZ ist mit einem großen Sicherheitsrucksack hinabgetaucht in den Untergrund. Wie der neue Hauptbahnhof entsteht.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl (Text) und Johannes Simon (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite