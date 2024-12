Die Bundespolizei hat am frühen Samstagabend vorsorglich den Bahnsteig 16/17 im Münchner Hauptbahnhof geräumt und gesperrt. Grund: In Augsburg hatten Reisende gegen 17 Uhr gemeldet, dass sie in einem Zug nach München drei Männer beobachtet hätten, von denen einer eine Schusswaffe bei sich getragen habe; zwei seien in Augsburg ausgestiegen, einer weitergefahren. Aufgrund der Personenbeschreibung kontrollierten die Beamten nach der Einfahrt des Zuges einen 23 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm.