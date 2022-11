Streit vor Schließfächern - junge Frau schwer am Auge verletzt

An den Schließfächern des Münchner Hauptbahnhofs sind zwei Frauen miteinander in Streit geraten.

Zwei Frauen geraten am Hauptbahnhof aneinander. Eine von ihnen geht brutal auf die andere los.

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Streit zwischen zwei jungen Frauen am Münchner Hauptbahnhof eskaliert. Gegen 5:30 Uhr gerieten die beiden 23 beziehungsweise 22 Jahre alten Frauen im Bereich der Schließfachanlagen am Münchner Hauptbahnhof aus bisher ungeklärten Gründen aneinander, wie die Bundespolizei mitteilte.

Im Verlauf der Auseinandersetzung packte die 23-Jährige demnach die jüngere Frau am Hals und schlug sie mit dem Gesicht voraus gegen die Schließfächer. Dann griff sie diese heftig auf Höhe des Auges. Anschließend ging die 22-Jährige blutend zu Boden. Zwei 22 und 20 Jahre alte Männer, die die beiden Frauen begleiteten, gingen laut Polizei ebenfalls aufeinander los, schlugen und traten sich. Eine unbeteiligte Zeugin habe das Geschehen beobachtet.

Die von der Bahn alarmierten Bundespolizisten trennten die am Streit Beteiligten voneinander. Der 22-Jährigen aus Augsburg wurde durch den Angriff ein Augenlid nahezu vollständig abgetrennt, weshalb sie durch den alarmierten Rettungsdienst zur Behandlung in eine Augenklinik gebracht wurde. Trotz der Verletzung soll es zu keinen bleibenden Schäden des Sehvermögens gekommen sein.

Die Beamten brachten die in Mering bei Augsburg lebende Angreiferin sowie die zwei Männer zur Wache der Bundespolizei. Nach einer gerichtlich angeordneten Blutentnahme bei der 23-Jährigen seien alle auf freien Fuß gesetzt worden. Die Bundespolizei ermittele nun gegen die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer.