Von Susi Wimmer

"Ich erkenne mich nicht", behauptet Kaya T. (alle Namen geändert), als vor der 2. Strafkammer am Landgericht München I das Tatvideo läuft: Darauf ist zu sehen, wie der 27-Jährige am Hauptbahnhof eine Frau ins Gleis schubst - und wie die einfahrende S-Bahn noch rechtzeitig zum Stillstand kommt. Das Schwurgericht hingegen hatte keine Zweifel an der Identität des Schubsers und ordnete wegen versuchten Mordes die Unterbringung des Mannes an, der an paranoider Schizophrenie erkrankt ist.

Für die 64-jährige Frau wird sich der Tag wohl als "Horrorvorstellung" ins Gedächtnis gebrannt haben, sagte Staatsanwältin Johanna Heidrich in ihrem Plädoyer. Julia M. war an jenem 9. Juni mit ihrem Lebensgefährten gerade aus einem Kurzurlaub zurückgekommen und wartete gegen 21.15 Uhr am Hauptbahnhof auf die S-Bahn.

Zeitgleich ging Kaya T. den Bahnsteig entlang, trat mit voller Wucht einen kleinen Hund und stieß dann mit beiden Händen gegen den Rücken von Julia M. Die fiel zunächst auf Hände und Knie und kippte dann kopfüber ins Gleisbett. Ihr Lebensgefährte sprang hinterher und winkte dem Lokführer, der konnte bremsen und erlitt einen Schock. Julia M. wurde leicht verletzt, leidet aber bis heute körperlich und seelisch unter der Tat.

Verteidigerin Birgit Schwerdt hatte in ihrem Schlussvortrag angeführt, sie sehe ein versuchtes Tötungsdelikt, aber kein Mordmerkmal. Kaya T. sei schuldunfähig, somit könne er auch nicht heimtückisch handeln. Richter Norbert Riedmann erklärte jedoch im Urteil, der Angeschuldigte habe trotz seiner Krankheit erkennen können, dass die Frau arglos und auch wehrlos gewesen sei, als er sie von hinten stieß, und dass sie auf der stark frequentierten Strecke bei einem Sturz aus dieser Höhe auch zu Tode hätte kommen können. "Das hat er erkannt und ausgenutzt", so Riedmann.

Staatsanwältin Johanna Heidrich hatte neben dem Mordmerkmal der Heimtücke auch niedrige Beweggründe gesehen. Kaya T. sagte zunächst, die Frau sei ihm "im Weg gestanden". Später erklärte er, Artisten hätten ihm erlaubt, die Tat zu begehen. "Von einem Motiv konnten wir uns nicht überzeugen", sagte der Vorsitzende, deshalb sehe man keine niedrigen Beweggründe.

Zur Bewährung konnte die Unterbringung nicht ausgesetzt werden. T. zeige keine Krankheitseinsicht. Nach seinen bisherigen Klinikaufenthalten hätte er zu Hause immer sofort die Tabletten abgesetzt. Kaya T. stelle eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, es seien weitere Straftaten zu erwarten.