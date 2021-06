Bahngleise am Münchner Hauptbahnhof: Am S-Bahnsteig war es zu einer gefährlichen Prügelei gekommen.

Am S-Bahnsteig ist ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Während der Prügelei stieß der Täter seinen Kontrahenten ins Gleisbett.

Weshalb sich drei Männer am frühen Sonntagmorgen beim Warten auf die S-Bahn in die Haare bekamen, ist nicht bekannt. Wie extrem der Streit eskalierte, schon: Gegen 4.45 Uhr wurde die Polizei München deshalb alarmiert. Zwei 38-jährige Männer waren am Mittelbahnsteig der S-Bahn auf einen 28-Jährigen und seine Begleiterin zugegangen, die auf einer Bank saßen.

Kurz darauf stieß der 28-jährige Münchner laut Polizeibericht einen der 38-Jährigen so fest gegen eine Säule, dass dessen Kopf dagegen schlug. Dann soll er den benommenen Mann Richtung Gleisbett geschubst, ihn nochmals mit der Faust malträtiert und auf die Gleise gestoßen haben.

Nach etwa zwei Minuten gelang es dem Mann mithilfe seines Freundes, wieder auf den Bahnsteig zu klettern, rechtzeitig vor dem Einfahren einer S-Bahn.

Sein Kontrahent war geflüchtet, konnte aber nach einer Polizeifahndung nahe dem Hauptbahnhof gestellt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Unterhachinger wurde im Krankenhaus untersucht, er erlitt Prellungen.