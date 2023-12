Ein Heliumballon hat kurzzeitig den S-Bahnverkehr in München gestört. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, geriet Samstagnacht ein mit Aluminium beschichteter Ballon an der Haltestelle Hauptbahnhof in die Oberleitung. Dabei kam es zu einer explosionsartigen Umsetzung eines Lichtbogens, wodurch sich ein kleines Betonstück aus der Decke löste und auf die Gleise fiel. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Auch die S-Bahnen konnten nach kurzem Feuerwehreinsatz weiterfahren.