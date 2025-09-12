Gewiss, was die Spezialisten einst in Altona veranstaltet haben, wird unerreicht bleiben: Bis 1979 ließen sie den schönen alten Backsteinbau des Bahnhofs wegbaggern – die Metropole trug seinerzeit nicht umsonst den zweifelhaften Ehrentitel „Freie und Abriss-Stadt Hamburg“ – und ersetzten ihn durch ein Ungeheuer aus Beton, eine Art Parkhauskaufbahnhof. Noch heute darf er trotz mancher kosmetischer Verbesserungsversuche als eines der hässlichsten Gebäude des Universums gelten.
ArchitekturMünchens neuer Hauptbahnhof – ein unnötiges Ungeheuer aus Glas
Lesezeit: 1 Min.
Die Bahn baut noch jahrelang an ihrem sündteuren Palast. Dabei hätte es eine viel charmantere Lösung gegeben.
Glosse von Joachim Käppner
Unileben:Als Opa studierte, war München die Welt
Mia McCain und Gerd Keller haben beide die LMU besucht – die Enkelin bis vor wenigen Wochen, der Großvater vor 65 Jahren. Wie war es damals, ein junger Mensch in München zu sein? Was ist heute anders als früher?
Lesen Sie mehr zum Thema