ArchitekturMünchens neuer Hauptbahnhof – ein unnötiges Ungeheuer aus Glas

Lesezeit: 1 Min.

So soll der Münchner Hauptbahnhof einmal aussehen, das dauert aber noch ein paar Jährchen.
So soll der Münchner Hauptbahnhof einmal aussehen, das dauert aber noch ein paar Jährchen. (Foto: Auer und Weber/Simulation)

Die Bahn baut noch jahrelang an ihrem sündteuren Palast. Dabei hätte es eine viel charmantere Lösung gegeben.

Glosse von Joachim Käppner

Gewiss, was die Spezialisten einst in Altona veranstaltet haben, wird unerreicht bleiben: Bis 1979 ließen sie den schönen alten Backsteinbau des Bahnhofs wegbaggern – die Metropole trug seinerzeit nicht umsonst den zweifelhaften Ehrentitel „Freie und Abriss-Stadt Hamburg“ – und ersetzten ihn durch ein Ungeheuer aus Beton, eine Art Parkhauskaufbahnhof. Noch heute darf er trotz mancher kosmetischer Verbesserungsversuche als eines der hässlichsten Gebäude des Universums gelten.

