Die Mutter mit dem Gepäck schon im Zug, die Kinder noch auf dem Bahnsteig – in diesem Moment schlossen sich am Dienstagmittag die Türen, und der ICE fuhr ab, vom Münchner Hauptbahnhof nach Frankfurt. Als eine Bahnmitarbeiterin die Minderjährigen bemerkte – zwei Jungen im Alter von 14 und zwölf Jahren sowie ein neunjähriges Mädchen –, organisierte sie mit Hilfe der Bundespolizei umgehend das Wiedersehen.