Zum Hauptinhalt springen

Münchner HauptbahnhofZug fährt ab – Kinder bleiben alleine am Bahnsteig zurück

Mit einem ICE wollte die Familie eigentlich gemeinsam nach Frankfurt fahren (Symbolbild).
Mit einem ICE wollte die Familie eigentlich gemeinsam nach Frankfurt fahren (Symbolbild). (Foto: Felix Hörhager/DPA)

Als die Türen schließen, ist die Mutter mit dem Gepäck schon im Zug Richtung Frankfurt. Die drei Geschwister stehen jedoch noch draußen.

Die Mutter mit dem Gepäck schon im Zug, die Kinder noch auf dem Bahnsteig – in diesem Moment schlossen sich am Dienstagmittag die Türen, und der ICE fuhr ab, vom Münchner Hauptbahnhof nach Frankfurt. Als eine Bahnmitarbeiterin die Minderjährigen bemerkte – zwei Jungen im Alter von 14 und zwölf Jahren sowie ein neunjähriges Mädchen –, organisierte sie mit Hilfe der Bundespolizei umgehend das Wiedersehen.

Das Problem: Die aus Pakistan stammende Mutter sprach weder Deutsch noch Englisch; die Kommunikation lief via Whatsapp über das Smartphone des älteren Jungen. Schließlich wurden die Kinder in den nächsten ICE nach Frankfurt gesetzt, wo sie von der Bundespolizei wieder mit der Mutter zusammengebracht wurden.

© SZ/moe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Ruhe in der Sauna? War einmal
:„Wir haben viele Stammgäste, die sehr, sehr verrückt sind“

Die Deutschen wollen in der Sauna nicht mehr nur Ruhe, sondern auch Party. Dilan Turan, Saunachefin der Therme Erding, über Blasmusik, Herzblattaufguss und den Anblick von vielen Nackten.

SZ PlusInterview von Annette Reuther

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite