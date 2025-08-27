Die Mutter mit dem Gepäck schon im Zug, die Kinder noch auf dem Bahnsteig – in diesem Moment schlossen sich am Dienstagmittag die Türen, und der ICE fuhr ab, vom Münchner Hauptbahnhof nach Frankfurt. Als eine Bahnmitarbeiterin die Minderjährigen bemerkte – zwei Jungen im Alter von 14 und zwölf Jahren sowie ein neunjähriges Mädchen –, organisierte sie mit Hilfe der Bundespolizei umgehend das Wiedersehen.
Das Problem: Die aus Pakistan stammende Mutter sprach weder Deutsch noch Englisch; die Kommunikation lief via Whatsapp über das Smartphone des älteren Jungen. Schließlich wurden die Kinder in den nächsten ICE nach Frankfurt gesetzt, wo sie von der Bundespolizei wieder mit der Mutter zusammengebracht wurden.