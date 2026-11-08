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KriminalitätDeutscher versucht, Afghanen in den Bauch zu stechen – und wird von ihm überwältigt

Vor dem Münchner Hauptbahnhof kam es laut Polizei zu einem versuchten Tötungsdelikt (Archivbild).
Vor dem Münchner Hauptbahnhof kam es laut Polizei zu einem versuchten Tötungsdelikt (Archivbild).
Foto: Matthias Balk/dpa

Vor dem Münchner Hauptbahnhof äußert sich der mutmaßliche Täter zunächst fremdenfeindlich. Der Streit mit einem 32-Jährigen endet mit der Festnahme.

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Glimpflich ausgegangen ist laut Polizei ein versuchtes Tötungsdelikt vor dem Hauptbahnhof. Demnach habe sich am Samstagabend gegen 19 Uhr ein 38-jähriger, stark alkoholisierter Deutscher aus dem Landkreis Miesbach mehrfach lautstark fremdenfeindlich geäußert.

Wenig später sei der Mann auf dem Bahnhofsplatz zufällig auf einen 32-jährigen Afghanen aus München getroffen. Zwischen den beiden habe sich zunächst ein verbaler Streit entwickelt. Dann habe der Deutsche ein Messer gezogen und versucht, in Richtung des Bauches des Afghanen zu stechen. Der Angegriffene habe dies abwehren können, den Miesbacher zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Eine unbeteiligte Person habe die Polizei alarmiert.

Der mutmaßliche Täter, bei dem man etwa zwei Promille Alkohol festgestellt habe, sei festgenommen worden und werde dem Haftrichter vorgeführt. Der Afghane, berichtet eine Polizeisprecherin, sei unverletzt geblieben.

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