Die Bundespolizei hat ein mutmaßliches Diebespärchen festgenommen, das mehrfach Gepäck aus ICE-Zügen am Münchner Hauptbahnhof gestohlen haben soll. Ein Mann und eine Frau sollen in drei Fällen in der Vorweihnachtszeit zugeschlagen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Videoaufnahmen führten den Angaben zufolge zu den beiden Verdächtigen.

Zunächst hätten Bundespolizisten am Samstag und Sonntag die 52-Jährige und den 65-Jährigen mit Koffern auf Videoaufnahmen am Hauptbahnhof erkannt. Am Sonntag beobachteten Zivil- und Observierungskräfte der Bundespolizei das Pärchen demnach, als es in einen ICE stieg. Sie hätten Koffer in der Gepäckablage abgelegt und das Gepäck anderer Reisender begutachtet. Vergangene Woche war einer 26-Jährigen aus einem abfahrbereiten ICE nach Frankfurt Gepäck gestohlen worden. Die beiden Verdächtigen wurden danach auf Videos ermittelt.

Nach eigenen Angaben ordneten die Ermittler den beiden zwei weitere Diebstähle in ICE-Zügen am Hauptbahnhof zu. Den Schaden schätzten sie auf 5150 Euro. Es sei möglich, dass sie nicht nur in München Diebstähle begangen hätten, hieß es. Die Beamten überprüften demnach auch Videoaufnahmen anderer Bahnhöfe. Sie entnahmen den Verdächtigen laut Bundespolizei DNA-Spuren.

Nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Verdächtigen den Angaben zufolge auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei warnt Reisende, ihr Gepäck sicher zu verstauen und im Blick zu haben.