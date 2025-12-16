Zum Hauptinhalt springen

MünchenPolizei schnappt Kofferdiebe am Hauptbahnhof

Die Diebe sollen das Gepäck aus ICE-Zügen gestohlen haben (Archivbild).
Die Diebe sollen das Gepäck aus ICE-Zügen gestohlen haben (Archivbild). (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Das Pärchen soll dreimal in der Vorweihnachtszeit zugeschlagen haben – und ist wieder auf freiem Fuß. Wie die beiden mutmaßlich vorgegangen sind und worauf Reisende achten sollen.

Die Bundespolizei hat ein mutmaßliches Diebespärchen festgenommen, das mehrfach Gepäck aus ICE-Zügen am Münchner Hauptbahnhof gestohlen haben soll. Ein Mann und eine Frau sollen in drei Fällen in der Vorweihnachtszeit zugeschlagen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Videoaufnahmen führten den Angaben zufolge zu den beiden Verdächtigen.

Zunächst hätten Bundespolizisten am Samstag und Sonntag die 52-Jährige und den 65-Jährigen mit Koffern auf Videoaufnahmen am Hauptbahnhof erkannt. Am Sonntag beobachteten Zivil- und Observierungskräfte der Bundespolizei das Pärchen demnach, als es in einen ICE stieg. Sie hätten Koffer in der Gepäckablage abgelegt und das Gepäck anderer Reisender begutachtet. Vergangene Woche war einer 26-Jährigen aus einem abfahrbereiten ICE nach Frankfurt Gepäck gestohlen worden. Die beiden Verdächtigen wurden danach auf Videos ermittelt.

Nach eigenen Angaben ordneten die Ermittler den beiden zwei weitere Diebstähle in ICE-Zügen am Hauptbahnhof zu. Den Schaden schätzten sie auf 5150 Euro. Es sei möglich, dass sie nicht nur in München Diebstähle begangen hätten, hieß es. Die Beamten überprüften demnach auch Videoaufnahmen anderer Bahnhöfe. Sie entnahmen den Verdächtigen laut Bundespolizei DNA-Spuren.

Nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Verdächtigen den Angaben zufolge auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei warnt Reisende, ihr Gepäck sicher zu verstauen und im Blick zu haben.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Fürstenrieder Straße
:Ist diese Großbaustelle der Todesstoß für Traditionsgeschäfte?

Die Fürstenrieder Straße ist so etwas wie das pulsierende Herz von Laim. Doch seit dort der Asphalt für die Tram-Westtangente aufgerissen wurde, fürchten Ladenbetreiber um ihre Existenz. Ein Besuch.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite