Zum Hauptinhalt springen

Münchner HauptbahnhofMann zieht Notbremse im ICE – weil er aussteigen will

Die Bundespolizei traf den jungen Mann und die Zugbegleiterin am Bahnsteig an (Archivbild).
Die Bundespolizei traf den jungen Mann und die Zugbegleiterin am Bahnsteig an (Archivbild). (Foto: Sven Hoppe//dpa)

Der 20-Jährige bringt seine Grußmutter in den Zug, möchte aber selbst nicht mitfahren. Doch dann steht er im abfahrenden ICE vor verschlossenen Türen.

Am Münchner Hauptbahnhof hat ein 20-Jähriger einen ICE auf der Fahrt von München nach Hamburg per Notbremse gestoppt, nachdem sich die Türen des Zuges aus seiner Sicht zu schnell geschlossen hatten.

Laut Bundespolizei hatte der junge Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn in Niederbayern Montagmittag zuvor seine pflegebedürftige Großmutter in den Schnellzug gebracht. Mit ihr mitfahren wollte der 20-Jährige jedoch nicht. Allerdings verpasste er den richtigen Moment zum Aussteigen – und stand schließlich im abfahrenden Zug vor verschlossenen Türen. Nach Angaben der Bundespolizei betätigte der Mann daraufhin den Nothalt und brachte somit den anfahrenden Zug zum Stehen.

Die Weiterfahrt des ICE verzögerte sich dadurch leicht. Gegen den 20-Jährigen aus Niederbayern wird nun wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ermittelt. Die Bundespolizei warnt davor, die Notbremse ohne berechtigten Grund zu ziehen, denn das führe stets zu strafrechtlichen Ermittlungen.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Streit um Inobhutnahme
:Und dann holten sie Julia ab

Ständig gibt es Ärger, das Mädchen ist labil, die Eltern wissen nicht mehr weiter. Die Zwölfjährige vertraut sich der Schulpsychologin an – und die lässt den Fall eskalieren.

SZ PlusVon Francesca Polistina

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite