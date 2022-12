Ein 22-Jähriger hat am Freitag einen Bundespolizisten am Hauptbahnhof mit einer Glasflasche angegriffen und im Gesicht verletzt. Der Beamte erlitt starke Schmerzen und musste zur Abklärung der Verletzungen in eine Klinik, berichtet die Polizei.

Der 28-jährige Beamte habe sich gegen sieben Uhr nach der Nachtschicht auf dem Heimweg befunden, als ihn der Tatverdächtige angesprochen habe. Auf Höhe des Prellbocks am Gleis 25 habe der Mann dann ohne ersichtlichen Grund mit der Flasche zugeschlagen.

Dem Polizisten und einem Bahn-Sicherheitsmitarbeiter gelang es, den mit 1,81 Promille alkoholisierten Angreifer zu überwältigen. Der 22-Jährige habe erst am Mittwoch einen Ladendetektiv und Polizisten verletzt. Ob er wegen des erneuten Vorfalls nun in Untersuchungshaft kommt, war zunächst unklar.