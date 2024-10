An der Arnulfstraße am Hauptbahnhof bietet sich ein eigenartiges Bild: Auf dem Grünstreifen in der Fahrbahnmitte entlang der Trambahngleise sind Hunderte Fahrräder am Zaun angekettet. Der Grund: Radfahrer wissen am Hauptbahnhof schlicht nicht, wo sie ihre Räder abstellen sollen. Seit der Bahnhof umgebaut wird, fehlen dort im Umfeld Hunderte Stellplätze – und das bei einer steigenden Anzahl von Radfahrern.