Dank der schnellen Reaktion einer Frau konnte die Bundespolizei am Hauptbahnhof einen Mann kurz nach der Tat wegen sexueller Belästigung festnehmen. Die 26-jährige Frau aus Schwabmünchen befand sich am Mittwoch um kurz vor sieben Uhr im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs und wollte dieses am Treppenaufgang Elisenhof verlassen. Dabei passierte sie einen Mann, der sich nach unten gebückt hatte, um seine Schuhe zu binden. Als die Frau an ihm vorbeilief, griff er ihr zwischen die Beine und rieb seine Hand an ihrem Oberschenkel.