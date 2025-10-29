Zum Hauptinhalt springen

Attacke im Hauptbahnhof20-Jährige schlägt Bahn-Mitarbeiterin ins Gesicht

Die Attacke ereignete sich im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs (Archivbild).
Die Attacke ereignete sich im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs (Archivbild). (Foto: Florian Peljak)

Die Frau attackiert die 31-Jährige unvermittelt. Der Tumult hört auch nicht auf, als Bundespolizisten die Angreiferin stellen.

Eine 20-Jährige hat am Dienstagnachmittag im Münchner Hauptbahnhof eine Bahn-Mitarbeiterin angegriffen, bedroht und verletzt. Mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn standen nach Angaben eines Bundespolizei-Sprechers am Informationsschalter im Zwischengeschoss zusammen, als die junge Frau ausrastete und einer 31 Jahre alten Bahn-Beschäftigten unvermittelt ins Gesicht schlug.

Die Angegriffene stieß die 20-Jährige zunächst zu Boden. Doch die Angreiferin rappelte sich wieder auf, schlug erneut auf ihr Opfer ein und bedrohte es. Zudem warf die 20-Jährige ihre Tasche in Richtung der Bahn-Mitarbeiterin, verfehlte sie jedoch.

Die Angreiferin türmte, konnte aber kurz darauf von Bundespolizisten gestellt werden. Auch dagegen leistete die 20-Jährige Widerstand. Die Beamten nahmen die Münchnerin mit zur Wache in der Denisstraße. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Widerstands, der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung.

