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Trotz Hausverbots50-Jähriger verletzt drei Polizisten im Hauptbahnhof

Der Mann hat in der Bahnhofsmission Hausverbot (Archivbild).
Der Mann hat in der Bahnhofsmission Hausverbot (Archivbild). Sven Hoppe

In der Bahnhofsmission verhält sich der Mann aggressiv gegenüber Mitarbeitenden. Als die Beamten ihn festnehmen wollen, greift er sie an.

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Ein 50-Jähriger hat am Mittwoch im Münchner Hauptbahnhof drei Polizisten leicht verletzt, als diese einen Platzverweis gegen den Mann durchsetzen wollten. Die Beamten seien aber dienstfähig geblieben, wie es im Bericht der zuständigen Bundespolizei hieß.

Demnach war gegen 13.30 Uhr eine gemeinsame Streife von Bundes- und Landespolizei zur Bahnhofsmission gerufen worden, wo sich der 50-Jährige trotz eines bestehenden Hausverbots aufhielt und aggressiv gegen Mitarbeitende verhielt. Ihm war zuvor bereits mehrmals ein Platzverweis für den gesamten Hauptbahnhof erteilt worden.

Da er den Anordnungen der Polizisten erneut nicht folgen wollte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete der wohnsitzlose Mann erheblichen Widerstand; er griff die Beamten an und versuchte zudem, sie anzuspucken. Die Polizisten mussten unmittelbaren Zwang anwenden, um den Mann unter Kontrolle zu bringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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