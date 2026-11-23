Ein fünf Monate altes Baby ist am Sonntag am Münchner Hauptbahnhof auf die Gleise gefallen, wie die Bundespolizei mitteilt. Die Eltern des Kindes waren demnach stark alkoholisiert und stießen gegen den Kinderwagen, der in Richtung der Gleise rollte und schließlich ins Gleisbett fiel. Ein 24-jähriger Mann, der den Vorfall beobachtet hatte, kletterte hinterher, rettete das Baby und barg den Kinderwagen.

Der Mann kümmerte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den Säugling. Der Rettungsdienst stellte bei dem Kind eine Prellung am Kopf und eine Unterkühlung fest. Der 23-jährige Vater des Babys reagierte aggressiv auf die Beamten und musste gefesselt werden. Einen Alkoholtest verweigerte er. Bei der 18-jährigen Mutter stellte die Polizei einen Promillewert von 1,56 fest.

Der Mann und die Frau sind den Beamten unter anderem wegen Eigentumsdelikten bekannt. Das Jugendamt entschied, das Kind in Obhut zu nehmen. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Erziehungspflicht sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen die Eltern des Kindes.