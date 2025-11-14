Zum Hauptinhalt springen

Münchner HauptbahnhofGruppe stürmt in ICE und tritt auf Zugbegleiterin ein

Die Zugbegleiterin wurde getreten, angeschrien und beleidigt (Symbolfoto).
Die Zugbegleiterin wurde getreten, angeschrien und beleidigt (Symbolfoto). (Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Imago)
  • Eine Gruppe stürmte am 6. November am Münchner Hauptbahnhof einen abfahrbereiten ICE und attackierte eine Zugbegleiterin.
  • Die Bahn-Mitarbeiterin wurde umgestoßen, zu Boden gebracht und von mehreren Personen getreten, angeschrien und beleidigt.
  • Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung und sucht nach dem filmenden Mann und einer Zeugin.
Eine Bahnmitarbeiterin will in einen abfahrbereiten ICE steigen – als plötzlich eine Gruppe auf sie zurennt und sie attackiert.

Eine Gruppe hat in München einen abfahrbereiten ICE gestürmt, eine Zugbegleiterin umgestoßen und auf sie eingetreten. Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte die Bahn-Mitarbeiterin gerade selbst in den Zug in Richtung Berlin steigen, als die Gruppe auf sie zugerannt kam.

Die Frau sei am Gleis 23 zur Seite gestoßen worden und zu Boden gestürzt. Danach hätten mehrere Menschen aus der Gruppe auf sie eingetreten, sie angeschrien und lautstark beleidigt, teilte die Bundespolizei mit. Ein Mann, dessen Identität bislang unklar blieb, soll den Vorfall am 6. November vom Bahnsteig aus mit seinem Smartphone gefilmt haben.

Videoaufnahmen zeigen Vorfall an ICE-Tür

Anzeige gestellt worden sei in dem Fall erst einige Tage später, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Doch Videoaufnahmen hätten den beschriebenen Vorfall gezeigt, weshalb jetzt wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung ermittelt wird.

Ob die Gruppe nach dem Vorfall mit dem ICE losfuhr oder letztlich am Münchner Hauptbahnhof blieb, blieb zunächst unklar. Die Beamten suchen nun vor allem nach dem Mann, der die Tat gefilmt haben soll – und nach einer weiteren Frau, die den Vorfall beobachtet haben könnte.

