Die Münchner Polizei schreibt ans Christkind, um an ihren Kollegen zu erinnern, der bei der Messerattacke am Hauptbahnhof schwer verletzt wurde.

An Heiligabend hat die Polizei München per Twitter an ihren Kollegen erinnert, der Anfang des Monats im Hauptbahnhof von einem 23-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt wurde: "Wir hoffen, dass er wieder gesund wird, damit er zurück in den Dienst kommen und, was noch wichtiger ist, dass er seine Ziele und Träume verwirklichen kann."

Unser Wunsch ans Christkind:



Nach dem Angriff mit einem Messer am HBF ist unser Kollege immer noch schwer verletzt.

Wir hoffen, dass er wieder gesund wird, damit er zurück in den Dienst kommen und, was noch wichtiger ist, dass er seine Ziele und Träume verwirklichen kann.

Ihren Wunsch adressieren sie direkt an das Christkind, in einem zweiten Tweet schreiben sie: "Überbringe unserem Kollegen Steve die gesammelten Briefe mit Genesungswünschen und Aufmunterungen unserer tollen Community, die uns erreicht haben. Lass ihn auch wissen, dass die ganze Münchner Polizei im Herzen bei ihm ist. Er ist Teil unserer Familie. Deine Polizei München." Seit der Tat hat die Polizei eine "unbändige Welle der Solidarität" erfahren, wie auch Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins vor einiger Zeit erklärt hatte.

Der 30-jährige Polizist hatte am Morgen des 9. Dezember zusammen mit einem Kollegen im Sperrengeschoss des Hauptbahnhofs einen Eritreer kontrolliert. Die Kontrolle verlief laut Polizei ruhig und unkompliziert ab, als ein 23-Jähriger unvermittelt von hinten an die Polizisten herantrat und einem das Messer in den Nackenbereich rammte. Dabei brach die Klinge ab, sie wurde in einer Notoperation entfernt. Laut einem ersten Gutachten hat der 23-Jährige während des Angriffs "unter einer akuten psychischen Erkrankung" gelitten, als Motiv gab der Mann, der in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht wurde, einen "allgemeinen Hass auf die Polizei" an.