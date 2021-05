Ohne ersichtlichen Grund hat ein 18-Jähriger am Samstagabend am U-Bahnhof am Hauptbahnhof einen Polizisten attackiert und verletzt. Erst beleidigte er den 21-jährigen Uniformierten als "Bullensau" und zeigte ihm den Mittelfinger. Als dieser dann die Personalien des Mannes feststellen wollte, schlug er ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Mitarbeiter der U-Bahnwache hielten den Angreifer fest und übergaben ihn der Polizei. Ein Alkoholtest ergab mehr als ein Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige in der Vergangenheit häufiger mit Gewaltdelikten aufgefallen war. Diesmal wurde er angezeigt - wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung. Nach seiner Festnahme gab er auch einen Beruf an: Angestellter bei einem Sicherheitsdienst.