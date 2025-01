Die Münchner Polizei hat am Donnerstag zwei 20-Jährige festgenommen, denen ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen wird. Bei einer Auseinandersetzung im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs sollen sie am Silvestermorgen gegen 2.15 Uhr einen 22 Jahre alten Studenten aus Marokko sowie dessen 19 Jahre alten Begleiter aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hauptsächlich mit Fußtritten malträtiert haben.