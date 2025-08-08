Im zweiten Stock des Hauses hängen Palästina-Flaggen an einem Fenster. Auf Höhe des Erdgeschosses ist die Fassade beschmiert, mit beleidigenden, obszönen Parolen. Sie richten sich offenbar gegen die Bewohnerin mit den Flaggen. „Man möchte uns mit allen Mitteln als Terroristen hinstellen“, sagt sie. „Free Palestine“ steht auf der einen Flagge, auf der anderen: „Nie wieder gilt auch für Gaza.“
Attacken auf propalästinensische Community in München„Man hat mir die Sicherheit genommen“
Lesezeit: 5 Min.
Bespuckt, beleidigt, angegriffen: Infolge des Nahost-Konflikts ist auch die propalästinensische Community in München Ziel von Attacken.
Von Bernd Kastner
Nahostkonflikt in München:Wo Israelis und Palästinenser einander zuhören – auch wenn es weh tut
Das Kulturzentrum Bellevue di Monaco hat eine Dialoggruppe initiiert, in der beide Seiten über Nahost reden. Dass dies trotz aller Konflikte respektvoll geht, wollten sie auf einer Bühne zeigen – doch nicht alle aus dem Publikum sind dazu bereit.
Lesen Sie mehr zum Thema