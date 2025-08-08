Zum Hauptinhalt springen

Attacken auf propalästinensische Community in München„Man hat mir die Sicherheit genommen“

Lesezeit: 5 Min.

Eindeutige Zeichen an der Hauswand: beschmierte Fassade im Münchner Stadtteil Haidhausen.
Eindeutige Zeichen an der Hauswand: beschmierte Fassade im Münchner Stadtteil Haidhausen. (Foto: Florian Peljak)

Bespuckt, beleidigt, angegriffen: Infolge des Nahost-Konflikts ist auch die propalästinensische Community in München Ziel von Attacken.

Von Bernd Kastner

Im zweiten Stock des Hauses hängen Palästina-Flaggen an einem Fenster. Auf Höhe des Erdgeschosses ist die Fassade beschmiert, mit beleidigenden, obszönen Parolen. Sie richten sich offenbar gegen die Bewohnerin mit den Flaggen. „Man möchte uns mit allen Mitteln als Terroristen hinstellen“, sagt sie. „Free Palestine“ steht auf der einen Flagge, auf der anderen: „Nie wieder gilt auch für Gaza.“

Nahostkonflikt in München
:Wo Israelis und Palästinenser einander zuhören – auch wenn es weh tut

Das Kulturzentrum Bellevue di Monaco hat eine Dialoggruppe initiiert, in der beide Seiten über Nahost reden. Dass dies trotz aller Konflikte respektvoll geht, wollten sie auf einer Bühne zeigen – doch nicht alle aus dem Publikum sind dazu bereit.

Von Bernd Kastner

