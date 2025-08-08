Bespuckt, beleidigt, angegriffen: Infolge des Nahost-Konflikts ist auch die propalästinensische Community in München Ziel von Attacken.

Von Bernd Kastner

Im zweiten Stock des Hauses hängen Palästina-Flaggen an einem Fenster. Auf Höhe des Erdgeschosses ist die Fassade beschmiert, mit beleidigenden, obszönen Parolen. Sie richten sich offenbar gegen die Bewohnerin mit den Flaggen. „Man möchte uns mit allen Mitteln als Terroristen hinstellen“, sagt sie. „Free Palestine“ steht auf der einen Flagge, auf der anderen: „Nie wieder gilt auch für Gaza.“