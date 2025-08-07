Im zweiten Stock des Hauses hängen Palästina -Flaggen an einem Fenster. Auf Höhe des Erdgeschosses ist die Fassade beschmiert, mit beleidigenden, obszönen Parolen. Sie richten sich offenbar gegen die Bewohnerin mit den Flaggen. „Man möchte uns mit allen Mitteln als Terroristen hinstellen“, sagt sie. „Free Palestine“ steht auf der einen Flagge, auf der anderen: „Nie wieder gilt auch für Gaza.“

Eine Anspielung auf den Vorsatz, nie wieder ein Verbrechen wie den deutschen Völkermord an den Juden zuzulassen. Die Frau sagt, als Palästinenserin wolle sie ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza demonstrieren. Wie sonst solle sie Ohnmacht, Wut und Angst ausdrücken? „Wie soll ich trauern?“

Die Schmierereien an dem Haus in Haidhausen sind Zeichen von Hass, der sich gegen die palästinensische Community in München richtet. Über dessen Ausmaß ist wenig bekannt. Von antisemitischen Taten und Übergriffen auf Juden weiß man, dass ihre Zahl seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023, stark zugenommen hat. Behörden, Medien und Zivilgesellschaft dokumentieren die Taten, die Politik beklagt sie immer wieder.

Dagegen sind Übergriffe und Attacken, verbal und körperlich, die sich gegen die palästinensische Community richten, kaum Thema in Politik und Medien. Die Polizei ordne sie dem „Israel-Palästina-Konflikt“ zu, teilt eine Sprecherin mit, kennzeichne sie aber nicht dezidiert als antipalästinensisch. Es gebe im Polizeisystem keine entsprechende Rubrik. Der bayerische Verfassungsschutz habe nach eigenen Angaben ebenso keinen Überblick wie die Fachstelle für Demokratie im Rathaus oder der Verein Before, der Betroffene von rechter und gruppenbezogen menschenfeindlicher Gewalt und Diskriminierung berät.

In Gesprächen mit Betroffenen erfährt man von Attacken aller Art. Die drei Personen, die der SZ davon berichten, wollen nicht namentlich genannt werden, weil sie weitere Anfeindungen befürchten. Was sie erzählen, wirft ein Schlaglicht auf die Kluft, die der Israel-Palästina-Konflikt in der Münchner Stadtgesellschaft geschaffen hat, voller gegenseitiger Vorwürfe, in dem die Grenzen zwischen legitimem Protest und Hass fließend sind.

Bei einer Pro-Palästina-Demo auf dem Marienplatz zeigten kürzlich Gegendemonstranten ein Plakat, darauf: „,Palästina’ halt’s Maul“ – samt Bild des israelischen Premier Netanjahu, der in eine Wassermelone beißt; die Frucht wird – wegen ihrer Farbe – symbolhaft für die palästinensische Flagge gebraucht.

„Ich habe hier ein Zuhause gefunden“, erzählt die Haidhauserin, sie ist Ende 40. Seit fast 25 Jahren lebe sie im selben Haus, sei eingebürgert, ihr Kind hier geboren. Sie engagiere sich ehrenamtlich und lobt das Miteinander in Haidhausen. Ihre Familie stamme aus Libanon, sei von dort wegen eines Krieges geflüchtet, da sei sie Kind gewesen. Ein Teil ihrer Verwandtschaft lebe noch dort, kürzlich sei ihr Geburtshaus von Israel bombardiert und zerstört worden: „Ich wünsche einfach, dass dieser Albtraum aufhört.“

Zeichen der Solidarität: aus einer Wohnung hängende Flaggen. (Foto: Florian Peljak)

Es erschüttere sie, was sie in München seit dem Überfall der Hamas und dem anschließenden Krieg in Gaza erlebe. Sie führt das auf ihre Flaggen am Fenster zurück, ihre Kufiya und ihre Aktivität in der Palästina-Community. Ja, sie kritisiere die israelische Regierung hart, werfe ihr einen Genozid und Apartheid vor. Das aber bedeute nicht, dass sie etwas gegen jüdisches Leben habe, „auf gar keinen Fall“.

Sie erzählt von einer Begegnung, die sie berührt habe: Ein Infostand sei attackiert worden, Infomaterial sei zu Boden gefallen. Ein junger Passant habe ihr geholfen, die Papiere aufzuheben, ohne etwas zu sagen. Als er weggegangen sei, habe sie seine Kippa gesehen. Diese Art der Solidarität eines Juden zu erleben, „das war schön“.

Übergriffe wie jene auf den Infostand erlebe sie regelmäßig. Mehrmals sei ihr ins Gesicht gespuckt worden. Ein andermal sei sie in einer Palästina-Demo mitgelaufen und plötzlich sei aus einem Fenster Hausmüll auf die Demonstrierenden gekippt worden. An einem Infostand habe ihr jemand in die Knie getreten. Ihr Wohnhaus in Haidhausen sei mindestens zweimal beschmiert worden, zudem seien mehrmals antipalästinensische Sticker an die Haustüre geklebt worden und auch auf ihr Auto. Zerkratzt und zerbeult worden sei es zudem. „Man hat mir die Sicherheit genommen“, sagt sie.

Dass der Staat solche Taten nicht speziell erfasse, erklärt ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums mit dem bundeseinheitlichen Meldesystem: Es seien keine spezifischen Parameter vorhanden, „um explizit zwischen politisch motivierten Straftaten gegen Palästinenser oder gegen Israelis zu differenzieren“.

Ein paar spektakuläre Taten fanden ihren Weg in die Medien. Etwa der nächtliche Brandanschlag auf das Protestcamp vor der Uni, mehrere Plakate und Flaggen wurden zerstört. Auf der Fassade eines Münchner Gymnasiums fanden sich die Worte „Kill all Palestinians“, tötet alle Palästinenser.

Im Gespräch mit der SZ berichtet auch ein junger Palästinenser, Ende 20, seit 2016 in Deutschland, von Übergriffen. Rund um den Rosenheimer Platz kratze er immer wieder Aufkleber ab, solche mit rechtsextremen Botschaften ebenso wie mit antipalästinensischen Parolen, zum Beispiel „Fuck Palestine“. Vor einem Jahr etwa habe er wieder einmal abgekratzt, da habe eine Frau ihn von hinten gefilmt, weshalb er seinerseits die Frau aufgenommen habe. Daraufhin habe diese sein Handy weggeschlagen. Dass sie ihn als Palästinenser erkannt habe, führt er auf seine Kufiya zurück.

In der Innenstadt protestiere er öfter, allein, ein Schild umgehängt, zum Beispiel: „Frieden ist koscher, Genozid nicht.“ Den Vorwurf des Völkermords im Gazastreifen erheben nicht nur Aktivisten, sondern auch internationale und israelische Menschenrechtsorganisationen; jüngst auch der bekannte israelische Schriftsteller David Grossman und die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Teresa Ribera. Israel weist den Vorwurf zurück.

Als er an der Ampel beim Jakobsplatz gestanden sei, sagt der Palästinenser, habe ein Mann ihm das Schild zu Boden geschlagen und ihn als Antisemiten beleidigt. Ein anderer habe ihn im Vorübergehen „Terrorist“ genannt.

Er stehe, sagt der Aktivist, beim Jakobsplatz, weil vor der dortigen Synagoge seit dem 7. Oktober israelische Flaggen hängen; in deren Nähe wolle er protestieren. Dass das als Provokation aufgefasst werden könne, verstehe er. Er stehe aber auch auf dem Marienplatz, wegen der Israelflagge am Rathaus, oder auf den Karolinenplatz, beim israelischen Generalkonsulat.

Er erzählt, dass er 2016 aus dem Gazastreifen weggegangen sei. Seine Eltern und Geschwister lebten weiterhin dort. Er fühle sich verpflichtet, auf das Leid in Gaza hinzuweisen, wo mehr als 60 000 Menschen im Krieg getötet worden sind und viele Hunger leiden. Er wolle nicht laut protestieren, sondern leise.

Vor ein paar Monaten habe er die Eröffnung einer Ausstellung im Jüdischen Museum besucht, auch da habe er seine Kufiya getragen, ein Geschenk seiner Mutter. Jemand habe ihn des Hauses verweisen wollen, es habe sich eine Diskussion entwickelt. Andere Ausstellungsbesucher hätten sich für ihn eingesetzt, er habe bleiben dürfen. „Das hat mich gestärkt.“

Traurig, fast verzweifelt klingt eine Frau, Mitte 50. Sie stamme aus Lateinamerika, erzählt sie am Telefon, werde aber, wegen ihres Aussehens und weil sie oft die Kufiya trage, immer wieder für eine Palästinenserin gehalten. Auch sie berichtet von einer Spuck-Attacke, einmal sei sie auf einer Demo als „Müllslimin“ beleidigt worden, auch „Terroristin“ oder „Hamas-Hure“ höre sie immer wieder. Das tue weh, sagt sie, sie wolle aber ihren Schmerz nicht zu sehr herausstellen: „Ich weiß, dass es noch schlimmer ist für Menschen, die Familie in Gaza haben.“

Inzwischen sei sie sehr enttäuscht von diesem Deutschland. „Ich habe nicht gedacht, dass die Menschen hier so bereit sind wegzusehen.“ Dann erzählt sie, dass sie eine Familie in Gaza finanziell unterstütze, der Kontakt beschränke sich aufs Telefonieren. Vor Kurzem habe sie erfahren, dass der Sohn der Familie getötet worden sei. Immer wieder kommen ihr die Tränen. Sie verstehe, dass Palästinenser so wütend seien. „Aber niemand will das hören.“

Gesehen und gehört werden, darum gehe es auch ihr, erzählt die Haidhauserin, deren Wohnhaus beschmiert wurde. Nach der ersten Spray-Attacke habe sie die Palästina-Flaggen an ihrem Fenster abgehängt, es habe sich aber angefühlt, als wolle sie sich verstecken. Nach zwei Wochen habe sie die Fahnen wieder angebracht. „Ich wünsche mir, dass man auch mein Leid, meine Trauer sieht.“