Ein lauter Knall und ein paar Jugendliche, die wegrannten – das war alles, was eine Anwohnerin in der Nacht zum Sonntag gegen 1.40 Uhr in der Kugystraße im Hasenbergl wahrnahm. Erst die von ihr verständigte Polizei stellte fest, was vorgefallen war: Ein Zigarettenautomat war gesprengt worden.

Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat, der an einer Garagenwand angebracht war, aus der Verankerung gerissen. Er fiel zu Boden und wurde schwer beschädigt. Gestohlen wurde allerdings nichts – sowohl Geld als auch Ware blieben unberührt. Deshalb nimmt die Polizei auch an, dass es den Tätern weniger um einen Diebstahl als um die Sachbeschädigung ging.

Nun werden Zeugen gesucht, die zur fraglichen Zeit in der Kugy- oder der Schleißheimer Straße Beobachtungen gemacht haben.