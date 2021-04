Im Hasenbergl ist laut Polizei ein Brandstifter unterwegs, nach dem die Ermittler nun suchen. Der unbekannte Täter soll am Sonntagmorgen vier Mülltonnen in einem Mülltonnenhaus an der Wintersteinstraße in Brand gesteckt haben. Gegen 6.20 Uhr bemerkte ein 27-jähriger Zeuge das Feuer, schob zwei noch nicht brennende Tonnen ins Freie und rief anschließend die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden ist erheblich, erste Schätzungen belaufen sich auf 10 000 Euro. In der darauffolgenden Nacht von Sonntag auf Montag brannten dann zwei Müll- und ein Kleidercontainer am Glogauer Platz in Moosach, die von zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr gelöscht wurden. Die Polizei prüft nun, ob die Fälle womöglich zusammenhängen könnten.