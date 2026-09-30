Aus bislang ungeklärten Gründen ist es am Dienstagabend im Hasenbergl zu einer Massenschlägerei gekommen. Die alarmierte Polizei traf am Einsatzort in der Wintersteinstraße auf rund 15 Personen, die freilich jegliche Kooperation verweigerten. Selbst ihre Personalien ließen sich nur mithilfe eines Zuges vom Unterstützungskommando (USK) und vereinzelten Zwangsmaßnahmen feststellen. Wer aufseiten welcher Partei und in welchem Umfang an dem Zwist beteiligt war, muss jetzt ermittelt werden.

Mehrere Anrufer hatten gegen 18.30 Uhr die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen informiert. Die ersten Ermittlungen am Ort ergaben, dass nach einem zunächst verbalen Streit ein 35-Jähriger mehrere Menschen mit einem Buttermesser bedroht habe. Daraufhin sei es zu einem Gerangel, zu Schubsereien und zu Schlägen gekommen. Dabei erlitt der 35-Jährige nach Angaben der Polizei leichte Blessuren im Gesicht; eine 46-Jährige klagte über Rückenschmerzen, die ihr mutmaßlich durch stumpfe Gewalteinwirkung zugefügt wurden.

Das Messer des 35-Jährigen wurde sichergestellt, ebenso ein Baseballschläger, der in Tatortnähe gefunden wurde. Ob und wie dieser bei der Schlägerei verwendet wurde, gehört zu den nun folgenden Ermittlungen. Diese werden wegen Bedrohung und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt.