Münchner NordenWo Sperrmüll illegal abgestellt wird – und die Bewohner teuer dafür zahlen

Lesezeit: 4 Min.

Finde den Fehler: Der ausrangierte Baby-Stuhl hat neben den Papiertonnen nichts zu suchen, das ist klar. Wer aber für den vielen Sperrmüll verantwortlich ist, der im Münchner Norden an vielen Stellen abgeladen wird, darüber gehen die Meinungen auseinander.
(Foto: Johannes Simon)

Dort, wo besonders viele bedürftige Menschen wohnen, sind die Müllkosten auffallend hoch. Wie kann das sein und wer ist dafür verantwortlich?

Von Joachim Mölter

Der Münchner Norden ist dabei, zum illegalen Müllabladeplatz zu verkommen. Diesen Eindruck vermitteln zumindest Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtviertel Hasenbergl und Harthof. „Da kommen Autos vorbei, halten an, stellen ihren Sperrmüll neben die Mülltonnen oder auf die Wiese, und dann fahren sie wieder weiter“, erzählt Elfriede Krojer, die im Harthof in der Kämpferstraße wohnt und auch schon Fahrer von Autos mit auswärtigen Kennzeichen beim Abladen beobachtet hat: „Es vergeht kaum eine Woche, wo kein Sperrmüll dasteht.“

