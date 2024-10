Eine Party in einem Einfamilienhaus im Münchner Stadtteil Hartmannshofen ist am Samstagabend aus dem Ruder gelaufen, sodass mehr als 30 Polizisten anrückten. Der 17-jährige Sohn der Hausbesitzer hatte über einen Messengerdienst zu einer Feier eingeladen. Dies sprach sich herum, sodass am Ende etwa 250 junge Leute kamen, berichtet die Polizei.