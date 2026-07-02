Nach einem größeren Einsatz am Harras sucht die Polizei nach Zeugen einer Auseinandersetzung, bei der ein 16-Jähriger am Mittwochabend schwer am Oberkörper verletzt wurde und notoperiert werden musste. Der Jugendliche befand sich nach Informationen vom Donnerstagvormittag außer Lebensgefahr.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, seien die Beamten am Mittwoch gegen 20.50 Uhr alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen habe es kurz zuvor im Bereich der inzwischen geschlossenen Postbank eine Konfrontation von zwei männlichen Personen gegeben, bei der der 16-Jährige die schweren Verletzungen erlitt. Der zweite Beteiligte war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Ort. Die zunächst wohl verbale Auseinandersetzung hatte offensichtlich in einem Schnellrestaurant begonnen und sich dann nach draußen und auf die andere Straßenseite verlagert.

Über die genaue Art der Verletzung konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen, auch nicht zum zweiten Beteiligten des Streits oder einer möglichen Tatwaffe. Der Sprecher verwies auf die laufenden Ermittlungen, die noch in der Nacht vom Kommissariat 11 übernommen wurden. Das ist zuständig für Tötungsdelikte. Am Harras wurden umfangreich Spuren gesichert, insgesamt waren mehr als 40 Polizeibeamte im Einsatz. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben, um Hinweise an die Telefonnummer 089/29100.