Die Münchner Polizei hat am Montag einen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen, der auf seiner Harley-Davidson durch das belebte Gärtnerplatzviertel gerast ist. Nun ist der 59 Jahre alte Münchner sowohl seine Maschine als auch seinen Führerschein los; beides wurde beschlagnahmt.

Der Mann war einer Polizeistreife aufgefallen, als er gegen 17.20 Uhr eine rote Ampel am Gärtnerplatz überfuhr. Als die Beamten versuchten, ihn anzuhalten, gab der Motorradfahrer Gas und donnerte entgegen der Einbahnregelung in die Klenzestraße, wo er fast eine Mutter mit Kind angefahren hätte. Nach Schätzung von Polizisten erreichte der Mann etwa 100 Kilometer pro Stunde und ignorierte an der Buttermelcherstraße eine weitere rote Ampel. Ein Motorrad-Polizist stellte ihn schließlich, als er erneut in die Klenzestraße fuhr.

Warum der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretene Mann sich der Kontrolle entziehen wollte, ist unklar. Ein Schnelltest auf Alkohol und Drogen verlief negativ. Er wurde wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.