Der Vize-Vorsitzende der CSU-Rathausfraktion, Hans Theiss, will 2025 im Münchner Norden für den Bundestag kandidieren. Das kündigte er seinen Parteifreunden in einem Schreiben an. In seinen zehn Jahren als Stadtrat habe er immer wieder die Erfahrung gemacht, dass viele wichtige Themen in Berlin entschieden würden, schreibt Theiss. Als Beispiele nennt er die Migrationspolitik, die fehlende Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Gesundheitspolitik mit der Krankenhausreform. Das motiviere ihn, künftig im Bundestag „Verantwortung zu übernehmen“.